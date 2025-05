Ônibus de turismo pega fogo na BR-116, em Jamapará, distrito de Sapucaia-RJ

Na manhã desta sexta-feira, 30 de maio, um ônibus de turismo foi completamente destruído por um incêndio na BR-116, na altura do quilômetro 12, nas proximidades do distrito de Jamapará, município de Sapucaia/RJ. O coletivo pertence à empresa Silva’s Rio Turismo e realizava o trajeto entre a cidade do Rio de Janeiro e o distrito de Raposo, em Itaperuna.

Segundo informações apuradas no local, o incidente teve início por volta das 11h e, de acordo com o relato do condutor do veículo, uma possível pane elétrica pode ter sido o ponto de ignição. O fogo se alastrou rapidamente, atingindo parte da vegetação às margens da rodovia, o que mobilizou diversas equipes de emergência.

Apesar da gravidade da situação, todos os ocupantes conseguiram evacuar o ônibus antes que as chamas tomassem o compartimento de passageiros. Não houve registro de vítimas ou feridos.

O Corpo de Bombeiros de Carmo-RJ foi acionado e chegou ao local em poucos minutos, executando os procedimentos de contenção e rescaldo. Equipes de socorro da concessionária responsável pelo trecho da rodovia prestaram apoio na operação. Agentes do 38º Batalhão da Polícia Militar também compareceram para auxiliar na organização do tráfego e garantir a segurança da área.

Uma viatura da 135ª Delegacia de Polícia de Itaocara-RJ, que passava pelo local com destino à capital fluminense, interrompeu seu deslocamento para prestar auxílio imediato à ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi notificada e deverá abrir procedimento para apurar as circunstâncias do incêndio.

O tráfego na rodovia precisou ser temporariamente interrompido durante a atuação das equipes de emergência, o que resultou em lentidão e formação de filas em ambos os sentidos da pista. A normalização do fluxo ocorreu após a extinção completa das chamas e a liberação da via.

O laudo técnico do Corpo de Bombeiros deverá confirmar, nos próximos dias, as causas exatas do incêndio. A empresa proprietária do ônibus ainda não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.