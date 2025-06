Thiago Filgueiras é reeleito presidente da Escola de Samba Unidos Três Corações

A Escola de Samba Unidos Três Corações reafirmou sua confiança na atual gestão ao reeleger por aclamação Thiago Filgueiras como presidente da agremiação para o biênio 2025/2027. Ao lado da vice-presidente Michelle Serapião, ele segue à frente da chapa “História, Trabalho e Paixão”, que representa a continuidade de um trabalho sério, responsável e apaixonado pela cultura do samba.

A diretoria reeleita é composta por:

Secretários: Flávia Abreu e Fábio José

Tesoureiros: Silvia Abreu e Elisângela Oliveira

Também seguem com a diretoria reeleita:

Serginho Pacheco, o consagrado mestre de bateria nota 10, que há décadas comanda os ritmistas com excelência;

Bruno Gabriel, jovem e talentoso carnavalesco, responsável por resgatar a história e emocionar a comunidade com seus enredos;

Rebecca Ventura, carismática rainha de bateria, símbolo de beleza, força e representatividade da agremiação.

Desde que assumiram a gestão em março de 2024, Thiago, Michelle e toda a equipe vêm atuando com dedicação. Mesmo com o cancelamento dos desfiles de 2025 — por decisão conjunta dos presidentes das escolas de samba de Além Paraíba, em razão de entraves burocráticos e financeiros —, a Unidos Três Corações manteve seu ritmo de trabalho e conquistas.

Entre os avanços, destaca-se a conquista do espaço próprio da escola, um feito inédito nos 60 anos da agremiação. O novo local funcionará como um centro cultural aberto à comunidade, consolidando ainda mais o papel da escola como agente transformador.

Outro ponto importante da gestão é a organização financeira: a escola está com recursos em caixa e regularizou sua situação nos sistemas de cultura municipal, estadual e federal, ampliando o acesso a editais e políticas públicas.

Em entrevista ao Jornal Agora, Thiago Filgueiras declarou:

“Foi um caminho longo, de muito trabalho, mas a escola está se reerguendo de maneira planejada. Nossa maior conquista até o momento é esse espaço próprio, que será de grande valia para a Unidos Três Corações e para toda a comunidade.”

A reeleição por aclamação da chapa “História, Trabalho e Paixão” reforça o espírito coletivo da escola, baseada na união, respeito às tradições e foco no futuro. A Unidos Três Corações segue firme, com o coração vibrando no compasso do samba, da cultura e do povo de Além Paraíba.