Professora Miriam enfrenta nova batalha e precisa de apoio para cirurgia urgente

A professora Miriam Silveira, de Além Paraíba (MG), enfrenta mais um desafio em sua longa luta contra o câncer. Diagnosticada com sarcoma em 2019, Miriam já passou por diversas cirurgias, incluindo no pulmão, além de sessões de quimioterapia e radioterapia. Agora, devido à progressão da doença, ela necessita realizar uma cirurgia de amputação de perna. 

Para custear a internação pré-cirúrgica (com transfusões de sangue), a cirurgia — que tem o custo inicial de R$ 17 mil —, a internação em CTI para recuperação e os cuidados pós-operatórios imediatos, foi criada uma campanha de arrecadação online com a meta de R$ 20 mil. A cirurgia será realizada pelo cirurgião oncológico Dr. Eliel Araújo e equipe, com acompanhamento da oncologista Dra. Milena Ribeiral, que já acompanha Miriam há anos. 

Até o momento, a campanha arrecadou R$ 5.505,00, com o apoio de 77 colaboradores. Além dos custos imediatos, Miriam também precisará de uma prótese para voltar a andar com dignidade. Caso ocorram intercorrências médicas, os custos podem aumentar — por isso, toda ajuda é bem-vinda. 

A comunidade pode contribuir através da plataforma Vakinha, utilizando a chave Pix [email protected]. Mesmo que não seja possível contribuir financeiramente, compartilhar a campanha e enviar mensagens de apoio são formas valiosas de ajudar. 

Para mais informações e para contribuir, acesse:

Ajude a professora Miriam a passar por mais uma cirurgia contra o câncer