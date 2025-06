Ataque a tiros no Morro da Conceição: um adolescente é baleado

Mais um episódio de violência urbana abalou a cidade de Além Paraíba na noite da última segunda-feira (2). Por volta das 23h, um adolescente de 16 anos foi baleado em um ataque a tiros no alto do Morro da Conceição, na região conhecida como Planeta II. A Polícia Militar foi acionada após moradores relatarem intensos disparos de arma de fogo na Rua Santa Efigênia.

No local, os policiais encontraram 26 cápsulas deflagradas de munição calibre 9mm, uma munição intacta e um celular caído ao chão. Apesar do rastro de violência, nenhum suspeito foi localizado.

Pouco tempo depois, a PM recebeu a informação de que um jovem havia dado entrada no Hospital São Salvador com ferimentos provocados por tiros. A vítima era R.V.L., de 16 anos, que foi socorrida por familiares.

Segundo relato do próprio adolescente, ele estava fumando maconha com um amigo, identificado como M.P., quando foram surpreendidos por quatro indivíduos encapuzados que desceram a rua atirando. Os dois correram, mas R.V.L. acabou sendo atingido e perdeu contato com o amigo durante a fuga. M.P. não foi localizado até o momento, e a polícia não descarta que ele também possa ter sido alvo dos disparos.

Durante as diligências, a PM foi até a casa da vítima em busca de informações sobre o ataque e acabou encontrando, com a ajuda de um parente do jovem, uma mochila escondida embaixo de um armário. Dentro dela estavam 32 pinos de cocaína, 8 papelotes da mesma droga, um soco inglês e materiais usados para embalar entorpecentes. A mãe do adolescente confirmou que os itens pertenciam a ele.

Esse não é o primeiro registro de envolvimento do menor com o tráfico de drogas. Em março deste ano, ele já havia sido apreendido pela polícia pelo mesmo motivo. Nesta ocorrência, no entanto, não foi possível conduzi-lo imediatamente, pois o jovem segue internado devido aos ferimentos.

Violência fora de controle

Mais uma vez, Além Paraíba se vê diante do medo e da insegurança. A sequência de tiroteios, feridos, mortes e ataques com características de execução tem deixado a população em estado de alerta constante. O caso desta segunda-feira apenas reforça a necessidade de ações urgentes e efetivas por parte das autoridades. É inadmissível que um município do interior mineiro esteja vivendo uma escalada de violência semelhante à enfrentada por grandes centros urbanos como o Rio de Janeiro.

A comunidade do Morro da Conceição, assim como tantos outros bairros, já não suporta mais a rotina de medo, os toques de recolher impostos pelo crime e a sensação de abandono. É urgente que o poder público — municipal, estadual e federal — adote medidas concretas e duradouras para devolver à população o direito básico de viver em paz.