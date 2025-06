Além Paraíba se despede de Hudson Geraldo, o querido “Nunu Sapateiro”

Faleceu na tarde desta quarta-feira, 4 de junho, aos 63 anos, Hudson Geraldo, carinhosamente conhecido por todos como “Nunu Sapateiro”. Morador da Vila Caxias, Nunu era uma figura popular e muito querida na cidade de Além Paraíba, conhecido pelo atendimento atencioso, pela paixão pelo carnaval e pelo futebol.

Sua tradicional loja de conserto de calçados, localizada em Vila Caxias, era mais que um ponto comercial — era um espaço de acolhimento, onde todos eram recebidos com carinho, respeito e educação. Ao longo de décadas de trabalho, Nunu construiu laços sólidos com a comunidade, ganhando a confiança e a amizade de todos que por ali passaram.

Amante do esporte, era torcedor apaixonado do Vasco da Gama. Mas foi no carnaval que Nunu mais extravasava sua alegria e emoção. Ritmista dedicado, desfilava na ala de tamborim de suas duas escolas do coração em Além Paraíba: a Unidos Três Corações e a Mocidade da Cidade Alta. No Rio de Janeiro, torcia fervorosamente pela Mocidade Independente de Padre Miguel, escola que também acompanhava com admiração e entusiasmo.

Em abril deste ano, após retornar de uma viagem para visitar familiares, Nunu começou a apresentar problemas de saúde e precisou ser hospitalizado. Mesmo com os cuidados médicos, infelizmente, veio a falecer, deixando uma imensa saudade em todos que o conheceram.

Ele deixa a esposa Edwiges, as filhas Milena e Maria Clara, além de uma neta, que agora guardarão na memória e no coração o legado de carinho, simplicidade e alegria que ele deixou.

Além Paraíba perde um de seus filhos mais afetuosos, um símbolo de dedicação à família, ao trabalho, ao samba e ao esporte. O som do tamborim, a batida do coração da escola e o calor humano da sua sapataria ficarão para sempre na lembrança da cidade.