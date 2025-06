PM prende dois homens por tráfico de drogas durante operação no bairro Matadouro

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

A operação contou com a participação das guarnições das viaturas 34171, 33638 e 35746 , sob o comando do 1º Sargento Amarildo (SOP) , além dos seguintes policiais:

Durante operação "Batida Policial" realizada na noite desta terça-feira, 3 de junho, duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas no bairro Matadouro, em Além Paraíba. A ação faz parte das comemorações pelos 250 anos da Polícia Militar de Minas Gerais e contou com a atuação de equipes locais e da 159ª Companhia Tático Móvel.

