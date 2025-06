Operações da K-Infra na BR-393 seguem normalmente

A concessionária K-Infra informou que ingressou com mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) com o objetivo de contestar a decisão de caducidade da concessão da BR-393, que abrange o trecho entre Volta Redonda (RJ) e Além Paraíba (MG), conhecido como Rodovia do Aço. A ação tem como finalidade assegurar o direito da empresa de apresentar seus argumentos e esclarecer pontos que, segundo a concessionária, não foram devidamente considerados no processo administrativo.

Segundo a K-Infra, a medida judicial não altera a operação da rodovia. Todos os serviços permanecem em funcionamento, incluindo atendimento aos usuários, manutenção da infraestrutura e demais atividades previstas no contrato de concessão.

A empresa assumiu a gestão da BR-393 no final de 2018. Na ocasião, de acordo com a concessionária, a rodovia apresentava passivos contratuais deixados pela administração anterior, como multas, processos e obras pendentes. A K-Infra afirma que aproximadamente 96% das sanções registradas até o momento se referem a esse período anterior à atual gestão.

Ainda segundo a empresa, foi apresentado ao Ministério dos Transportes um plano de modernização da rodovia, com previsão de investimentos da ordem de R$ 1,6 bilhão. A proposta, no entanto, não teria sido analisada em sua totalidade pelas autoridades competentes.

A K-Infra declarou que mantém seu compromisso com a operação da rodovia, com os usuários e com a infraestrutura da região.