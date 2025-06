Mulher é presa após furtar bolsa e celular em loja no Porto Velho, em Além Paraíba

Uma mulher de 25 anos foi presa nesta terça-feira (4) após furtar uma bolsa e o celular no interior de uma loja em Além Paraíba, na Zona da Mata mineira. O crime ocorreu por volta das 13h30min na Rua José Mercadante, 2, início do bairro Porto Velho.

Segundo a Polícia Militar, a vítima compareceu à sede da 52ª Companhia PM relatando o furto. Imediatamente, o soldado Cerqueira iniciou o rastreamento do celular por meio da conta de e-mail vinculada ao dispositivo. O aparelho foi localizado no distrito de São Domingos, zona rural do município de Santo Antônio do Aventureiro, a cerca de 30 quilômetros de Além Paraíba.

Com base nas informações obtidas, a guarnição local foi acionada e se deslocou até o endereço indicado. No local, os policiais conseguiram encontrar a suspeita em posse do celular furtado.

A autora, que já possui passagens anteriores pela polícia, foi presa em flagrante. O aparelho foi recuperado e ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.