Vereador do PL estuprou mãe, filha e fez terror psicológico

A Polícia Civil do Mato Grosso (PCMT) descobriu novas vítimas do médico e vereador Thiago Bitencourt Lanhes Barbosa (foto em destaque), preso no último sábado (31/5) por suspeita de estupro e armazenamento de imagens de abuso sexual infantil. De acordo com os investigadores, as vítimas são mãe e filha, de 29 e 8 anos.

Os investigadores apontaram o modus operandi do suspeito. Segundo depoimentos relatados no inquérito, o médico tinha domínio psicológico sobre a mulher de 29 anos e teria, inclusive, feito imagens de cunho sexual dela.

Com o passar do tempo, o investigado também demonstrou interesse na filha dela, de apenas 8 anos. Ele teria se aproveitado da fragilidade da mãe para estuprar a menor. Alguns abusos ocorreram até mesmo no consultório onde Barbosa trabalhava.

Conforme a coluna noticiou, o Partido Liberal (PL) afastou temporariamente o vereador. O presidente estadual do PL, Ananias Filho, informou que “o PL Mulher repudia veementemente as alegações e crimes atribuídos ao vereador, motivo esse que causou a suspensão da sua filiação”.

O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT) também instaurou uma sindicância para apurar a conduta do médico. Já a Câmara Municipal afastou o político dos trabalhos legislativos.

Memória



Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa (PL), 39 anos, é o médico e vereador do estado de Mato Grosso (MT) preso em flagrante pela Polícia Civil por estupro de vulnerável e armazenamento de imagens de abuso e exploração sexual infantil.

Segundo o delegado Flávio Leonardo Santana, o homem, que atuava como vereador de Canarana, município localizado a 838 km de Cuiabá (MT), era investigado por crimes relacionados a abuso sexual infantil.

A prisão em flagrante ocorreu no sábado (31/5), durante cumprimento de busca e apreensão realizados na residência e no consultórios onde Thiago Bitencourt trabalhava.

Os investigadores encontraram diversos materiais relacionados ao crime de pedofilia. “Parte desse material teria sido produzido, armazenado e divulgado pelo próprio suspeito”, informou o delegado.

Segundo a polícia, Bitencourt estaria mantendo um “relacionamento” com uma adolescente, a qual ele submetia a práticas de escravidão sexual.

Flávio Leonardo Santana também apontou que o investigado se utilizava da profissão de médico para ter acesso e se aproximar das vítimas, principalmente em situação de vulnerabilidade.

“Há fortes indícios de que o suspeito utilizava a adolescente como instrumento para abusar sexualmente de uma criança de apenas dois anos de idade”, detalhou.

Além dessas vítimas, a polícia constatou a existência de uma outra vítima, de 15 anos de idade. As investigações apontam que ele mantinha um “relacionamento” com a menina desde que ela tinha apenas 12 anos.

As investigações seguem para localizar possíveis novas vítimas.