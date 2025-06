Foragido da Justiça de Além Paraíba é preso com arma e drogas em Maricá

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 12º BPM (Niterói), após trabalho de análise e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde desta terça-feira, 03 de junho, em um conjunto habitacional do Minha Casa, Minha Vida, situado na Rua Piratini, em Inoã, Bosque Fundo, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, o criminoso, foragido da Justiça de Minas Gerais, Robertth Fernandes Neves, vulgo “Fubá”, de 31 anos, da cidade de Além Paraíba-MG.

Após levantamento de dados, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da AIB 12º BPM, quando em patrulhamento pelo Conjunto Habitacional MCMV de Inoã, área de ocupação permanente, tiveram a atenção voltada para dois suspeitos armados. A equipe realizou um cerco tático e conseguiu capturar o criminoso “Fubá”, portando uma pistola Bersa TPR 9, calibre 9mm, com numeração raspada, com 14 munições, R$ 19,00 em espécie e dois radiotransmissores. O outro criminoso, conseguiu evadir do local, abandonando uma mochila com os seguintes materiais: - 390 invólucros de maconha; 192 pinos de cocaína e 95 pedras de crack.

Diante dos fatos, o acusado Robertth Fernandes e o material apreendido, foram levados à 82ª DP (Maricá), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito e pela posse de equipamentos para a fabricação de entorpecentes, e ainda foi constatado contra ele três Mandados de Prisão, sendo um pela Vara de Execuções Penais (VEP), de Juiz de Fora, com pedido de recaptura e, outros dois pela Vara Cível e da Infância e da Juventude de Além Paraíba, pelo crime de tráfico de drogas. Depois de tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, “Fubá” será conduzido a uma unidade prisional de SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça de Minas Gerais.