Nego Lindo da União da Colina entra na disputa pela Voz da Beija-Flor

"Olha o substituto do Neguinho aí geeente". Desde que o intérprete da Beija-Flor de Nilópolis anunciou no ano passado que deixaria o carro de som da escola, após 50 anos, para ter mais tempo para se dedicar à sua carreira fora do carnaval — e, principalmente, após a despedida na Sapucaí, no desfile deste ano —, a principal expectativa passou a ser em torno de quem ocuparia o seu lugar. A nova voz da escola de Nilópolis será escolhida através de um reality show que começa a ser gravado nesta quinta-feira, na quadra da agremiação, e será transmitido pelo Multishow, em setembro.

Programa reúne oito talentos com diferentes trajetórias dentro do universo do samba — Foto: Divulgação/Cesar Diogenes

São oito concorrentes, sendo sete homens e uma mulher. Todos possuem forte relação com a escola. Essa é uma característica da Beija-Flor, cuja atual rainha de bateria, Lorena Raissa, foi escolhida também em um concurso, em 2023, do qual participaram mais de duas dezenas de passistas. A mesma coisa aconteceu, em 2003, quando a antecessora dela, Raissa de Oliveira, então com 12 anos, foi a eleita para um reinado que durou duas décadas.

"A Voz do Carnaval" é o nome do reality que será comandado pelo ator Samuel de Assis. A atração contará com um júri especial formado pelo próprio Neguinho, ícones da trajetória da Beija-Flor, como Pinah. Também terá participações de convidados especiais como os cantores Belo, Xande de Pilares, Teresa Cristina e Dudu Nobre. A atração deve ter quatro exibições, com dois eliminados a cada episódio, até restar só uma dupla para a final.

O reality é fruto de uma parceria da Globo com a Beija-Flor de Nilópolis, AfroReggae e Formata. A produção é de José Júnior, Daniela Busoli e Leonardo Lessa Lopes, com direção de Jorge Espírito Santo. O projeto é idealizado por Gabriel David.

Conheça os concorrentes:

Morador de Nilópolis há duas décadas, Nego Lindo integra o carro de som da Beija-Flor desde 2005 — Foto: Divulgação/Cesar Diogenes

Nego Lindo

É músico, cantor e compositor, com mais de 35 anos de dedicação ao samba. Morador de Nilópolis há duas décadas integra o carro de som da Beija-Flor desde 2005. Tem passagem pela Viradouro e Imperatriz. Já venceu disputas de samba-enredo e cantou ao lado de ícones do gênero.

— Como diria o ditado: o Neguinho é insubstituível. A força da Beija-Flor é a comunidade, então é uma responsabilidade superar a voz que marcou os últimos 50 anos. A gente tem que saber chegar, o que vai fazer e tentar se enquadrar nessa nova forma — diz Nego Lindo.

Carlos Inho tem mais de 30 anos de carreira e alma nilopolitana — Foto: Divulgação/Cesar Diogenes

Carlos Inho

O candidato ao posto de nova voz da Beija-Flor tem mais de 30 anos de carreira e diz ter alma nilopolitana e raízes na azul e branca. Ex-integrante do grupo 100%, viralizou nas redes em 2024 após cantar na quadra da escola durante uma comemoração. Sua voz potente e estilo marcante o colocam como um dos nomes mais aguardados pelo público.

—Eu faço parte da comunidade nilopolitana, desde que nasci, moro aqui. É uma responsabilidade e uma grande honra ser o sucessor de alguém tão importante pro carnaval como o Neguinho da Beija-Flor — diz.

Felipe começou no samba aos 16 anos e se destacou em escolas como Inocentes da Caprichosos e Arranco — Foto: Divulgação/Cesar Diogenes

Felipe Silva

Nascido na Baixada Fluminense, Felipe começou no samba aos 16 anos e se destacou em escolas como Inocentes da Caprichosos e Arranco. O carisma e domínio vocal fazem dele uma revelação entre os intérpretes da nova geração.

— É uma responsabilidade imensa substituir um ícone, uma lenda do nosso Carnaval. Faço parte da comunidade e é uma honra participar da disputa —garante.

Nino tem longa relação com a Beija-Flor, onde cantou de 2012 a 2017 e retornou ao carro de som em 2025 — Foto: Divulgação/Cesar Diogenes

Nino

É compositor e intérprete com mais de 20 anos de carreira. Tem uma longa relação com a Beija-Flor, onde cantou de 2012 a 2017. Retornou ao carro de som no carnaval deste ano, quando a escola foi campeã com um enredo em homenagem a outra figura emblemática de sua história: Laíla, padrinho do aspirante a substituto de neguinho.

— Costumo dizer que a Beija-Flor é o local que eu vinha com algum problema e aqui dentro da quadra era onde eu esquecia. Viver esse momento é como um sonho! Às vezes eu não acredito que eu estou com a galera nesse concurso e que posso ser a próxima voz da Beija-Flor.

Jéssica compõe o carro de som da Beija-Flor há quatro anos — Foto: Divulgação/Cesar Diogenes

Jéssica Martin

Única mulher na disputa Jéssica tem 36 anos e compõe o carro de som da Beija-Flor há quatro anos. Apesar de não ter origem em comunidades tradicionais do samba, sua presença de palco e talento vocal a consolidaram como uma das vozes femininas mais marcantes da cena atual.

—A comunidade e a escola que vão me dar suporte, eu estou aqui somente pra emprestar minha voz para a grande responsabilidade que é substituir o meu mestre Neguinho da Beija-Flor.

Thiago é intérprete oficial do Jacarezinho e um dos membros do carro de som da Imperatriz Leopoldinense — Foto: Divulgação/Cesar Diogenes

Thiago Acacio

Thiago é intérprete oficial do Jacarezinho e um dos membros do carro de som da Imperatriz Leopoldinense. Tem 31 anos e já passou por diversas agremiações do Rio e de São Paulo. Seu talento já rendeu prêmios. A história dele com a Beija-Flor começou em 2018, com sua estreia no Grupo Especial.

—A Beija-Flor sempre olha para dentro quando surge uma oportunidade de lançar novos talentos. A escola tem uma história de valorização da comunidade desde sempre. Para mim, é uma oportunidade incrível poder fazer parte disso.

Ronaldo tem 32 anos e iniciou sua história no carnaval como ritmista em 2005 — Foto: Divulgação/Cesar Diogenes

Ronaldo Junior

Ronaldo é carioca e tem 32 anos. Iniciou sua trajetória no carnaval como ritmista em 2005. Chegou à direção de bateria da Beija-Flor em 2011 e hoje é uma das vozes que integra o carro de som da escola. Sua versatilidade entre ritmo e melodia faz com que ele seja considerado um candidato forte na disputa pelo posto de "voz" da escola.

—Cheguei na Beija-Flor com 10 anos de idade, na bateria, hoje eu tenho 32 e sou um dos intérpretes na disputa. É muita responsabilidade carregar uma comunidade inteira, carregar um município como Nilópolis. Somos uma família, não consigo mensurar o tamanho da sensação.

Lucas Gringo é cantor, compositor e multi-instrumentista — Foto: Divulgação/Cesar Diogenes

Lucas Gringo

Com 25 anos, Lucas é o candidato mais jovem ao posto de substituto de Neguinho. Nascido e criado em Nilópolis, é cantor, compositor e multi-instrumentista. Tem uma ligação profunda com a comunidade da escola, tendo sido um dos autores do samba-enredo de 2024. Se destaca como um dos grandes nomes da nova geração do samba.

— Eu sou de Nilópolis, nascido e criado. Participar da disputa é uma oportunidade e uma honra. A Beija Flor é uma escola de vida e eu me sinto lisonjeado de poder fazer parte dessa história.