Celebração de Fé e Amor: Batizado de Claudia Bispo Rios emociona familiares

No mês de maio, mês das mães e também da Virgem Maria, a pequena Claudia Bispo Rios foi batizada em uma cerimônia marcada por fé, emoção e união. Filha do empresário Clério Rios e da consultora Catarina Bispo, Claudia recebeu o sacramento do Batismo aos cinco meses de vida, na charmosa capela do Colégio dos Santos Anjos, em Além Paraíba.

A cerimônia foi íntima, reunindo familiares, amigos próximos e os padrinhos da criança. Um momento especial de bênçãos e renovação da fé, celebrado em um dos espaços mais tradicionais da cidade. A ocasião foi ainda mais significativa por acontecer na instituição onde atua a tia de Claudia, Irmã Marcélia, que é Diretora Administrativa do colégio.

Após a cerimônia religiosa, os convidados seguiram para uma confraternização no aconchegante ambiente da Adega Rubi, onde puderam celebrar a vida de Claudia em clima de alegria e carinho.

Clério, pai da batizada, é proprietário da empresa Nível 3 TI, referência em soluções tecnológicas, e Catarina é responsável pela Bispo Consultoria e Assessoria Empresarial, ambas com atuação destacada na região.