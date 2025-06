Emilly Zamboni celebra seus 15 anos em festa repleta de emoção, tradição e homenagens à família

Na noite de 17 de maio, a jovem Emilly Zamboni viveu um dos momentos mais marcantes de sua vida: a celebração dos seus 15 anos, em uma festa inesquecível que reuniu elegância, emoção e alegria. Filha dos empresários Érica Zamboni e Wesley Senra, da conhecida loja 100% Embalagens, Emilly recebeu amigos e familiares em um ambiente cuidadosamente decorado, repleto de beleza e carinho.

A festa seguiu todas as tradições de um verdadeiro baile de debutante: a entrada triunfal e a emocionante valsa. Entre os momentos mais especiais da noite, Emilly dançou com familiares importantes, incluindo seu irmão, Eduardo Zamboni, arrancando aplausos e lágrimas dos convidados.

Um dos pontos mais comoventes da festa foi a homenagem ao seu avô, Alvinho Zamboni (in memoriam), figura muito querida em Além Paraíba. A lembrança do saudoso Alvinho, que tanto marcou a vida de toda a família, trouxe emoção e reforçou os valores de afeto e união. Emilly é neta de Vilma Zamboni e do sempre lembrado Alvinho, ambos muito respeitados na sociedade local.

A decoração, assinada por Toninho Aleixo Design, encantou a todos, criando um ambiente elegante e acolhedor que refletiu o clima festivo e familiar da ocasião. A gastronomia ficou por conta do Requinte Festas, que ofereceu um cardápio impecável, garantindo sabor e requinte para os convidados.

A trilha sonora ficou por conta dos talentosos DJ David RF e DJ Nytrous, que garantiram uma pista de dança animada e cheia de energia até o fim da noite. Toda a beleza e os momentos inesquecíveis foram registrados com sensibilidade e profissionalismo pela equipe da Isik Fotografia, responsável por eternizar esse capítulo tão importante na vida da debutante.

Com um vestido deslumbrante, brilho nos olhos e muita simpatia, Emilly mostrou que está pronta para iniciar uma nova etapa da vida, repleta de sonhos e conquistas. A jovem, que conquistou a todos com sua doçura e elegância, viveu uma noite inesquecível ao lado das pessoas que ama.

A coluna social da Revista do Jornal AGORA deseja à aniversariante um futuro repleto de luz, saúde, sabedoria e felicidade. Que essa nova fase seja ainda mais encantadora do que a belíssima noite de seus 15 anos!