8ª Corrida Unimed acontece domingo

A edição de 2025 da Corrida Unimed promete ser a maior já realizada pela cooperativa. Pela primeira vez, a prova acontece na Universidade Federal de Juiz de Fora e pode reunir até 2.500 corredores no dia 8/6 (domingo). O trajeto, de 6km, também é inédito e vai incluir subida: os competidores passarão pelo Instituto de Ciências Biológicas (ICB), Engenharia e Odontologia. E para agitar ainda mais a programação, no sábado (7/6), vai rolar o Circuito Saúde, uma vasta programação preparada pela Unimed que inclui exercícios físicos, oficinas de dança, música, aulão de pilates e muito mais. Tudo orientado por profissionais. São mais de 600 vagas gratuitas e abertas para o público. Acesse o site da Corrida Unimed para fazer sua inscrição e conferir a programação completa. www.corrida.unimedjf.coop.br

37º Ranking de Corridas

A Corrida Unimed integra o 37º Ranking de Corridas de Rua de Juiz de Fora, que reúne profissionais e amadores. A prova terá início às 8h, com largada da Praça Cívica da UFJF. Quem não quiser correr os 6km com trajeto de subida pode fazer a caminhada. Será um percurso de aproximadamente 2,5km, no anel viário da Universidade. E, como nos anos anteriores, a Corrida Unimed também terá a Corrida Kids, que, neste ano, acontecerá no sábado (7/6), a partir das 9h, também na UFJF.

Circuito Saúde: mais de 600 vagas gratuitas em atividades de saúde para todos os públicos, de todas as idades Também pela primeira vez, e como parte da programação da Corrida Unimed, a cooperativa vai realizar o Circuito Saúde, em parceria com a UFJF. Na agenda: exercícios físicos ao ar livre, atividade física para gestantes, aulão Full Body, aulão de Move Flow, encontro de sons para bebês, corrida para crianças neurodivergentes, além de oficinas de dança, vôlei, movimento para crianças e música para crianças. No total, serão 610 vagas abertas ao público.

CIRCUITO SAÚDE UNIMED

7/6 (sábado) | das 8h às 17h30

8h às 9h – Exercícios físicos ao ar livre - 200 vagas

8h às 9h – Encontro de Afeto e Sons para Bebês com Trupicada (Turma 1) – 25 vagas

9h às 10h – Encontro de Afeto e Sons para Bebês com Trupicada (Turma 2) – 25 vagas

9h às 10h – Corrida Infantil Oficial do Ranking de Corridas (integra o Ranking de Corridas –

inscrição paga)

9h às 10h – Atividade física para gestantes com Grah Santos Personal – 20 vagas

10h às 10h40 - Aulão de pilates com Estúdio de Pilates Ricca - 10 vagas

11h às 11h40 - Aulão de pilates com Estúdio de Pilates Ricca) - 10 vagas

10h às 11h – Aulão de Move Flow – 20 vagas

11h às 12h – Oficina de Dança – 30 vagas

14h às 16h – Oficina de mini-vôlei com JF Vôlei

(turmas a cada 20 minutos)

14h às 15h – Oficina de Movimento para Crianças – 20 vagas

15h às 16h – Oficina de Música para crianças – 20 vagas

16h às 17h – Corrida para Crianças Neurodivergentes – 30 vagas

16h30 às 17h30 – Aulão Full Body com Estúdio Profit - 200 vagas