Governo Federal destina R$ 746 mil para reconstrução da ponte da Cafelândia, em Marinópolis

A comunidade de Marinópolis, no município de Além Paraíba, vai receber uma importante obra de infraestrutura com recursos do Governo Federal, sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), foi destinado o valor de R$ 746 mil para a reconstrução da ponte da Cafelândia, destruída pelas fortes chuvas que atingiram a região no dia 21 de dezembro de 2024.

O investimento atende a uma demanda antiga da população local. A ponte da Cafelândia já apresentava problemas estruturais há mais de 12 anos e, com o temporal do fim do ano passado, teve sua estrutura completamente comprometida, prejudicando o tráfego de moradores e produtores rurais da região.

A liberação do recurso foi viabilizada a partir do reconhecimento oficial do desastre natural, graças à articulação entre a Secretaria Municipal de Obras, a Defesa Civil de Além Paraíba e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, órgão federal responsável por coordenar políticas públicas voltadas à integração territorial, segurança hídrica e gestão de riscos e desastres.

Do total repassado, R$ 632 mil serão utilizados especificamente na reconstrução da ponte principal, enquanto outros R$ 114 mil foram destinados à construção de uma segunda ponte, também na localidade da Cafelândia.

A obra garantirá o restabelecimento do tráfego seguro na área, beneficiando diretamente moradores, trabalhadores e produtores rurais, que dependem da travessia para escoamento de produção e acesso aos centros urbanos.

O apoio do Governo Federal, por meio do presidente Lula, reafirma o compromisso com a reconstrução de áreas afetadas por eventos climáticos extremos e com a melhoria das condições de vida das populações do interior do país.

O anúncio oficial foi feito na manhã desta sexta-feira, 05 de junho, pelo prefeito municipal de Além Paraíba, Dr. Paulo Henrique Marinho Goldstaen, acompanhado do secretário municipal de Obras, Plínio Moreira, e do coordenador da Defesa Civil, Renato Miranda.