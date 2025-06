Bebê de 4 meses é internada em BH após tapa de homem que pensou que ela era 'reborn'

Criança foi confundida com um bebê reborn na praça da SavassiFoto: REPRODUÇÃO GOOGLE STREET VIEW / Detalhe: Valter Campanato/Agência Brasil

Uma menina de apenas 4 meses acabou sendo internada no Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, em Belo Horizonte, após ser agredida com um tapa por um homem de 36 anos, na noite da última quinta-feira (5 de junho), que a confundiu com um bebê reborn. O crime aconteceu na fila de um carro de lanche da Savassi, bairro da região Centro-Sul da capital mineira.

A agressão aconteceu por volta das 23h45 na avenida Getúlio Vargas, segundo a Polícia Militar (PM). Uma viatura da corporação, que passava pelo local, foi parada por pessoas que se revoltaram e contiveram o homem após presenciarem o momento em que o suspeito bateu na criança.

Na hora da agressão, o bebê estava no colo da mãe, de 25 anos, e ao lado do pai, de 26. O casal se preparava para deixar o food truck, após lancharem, quando o suspeito teria passado a brincar com a criança. Em dado momento, ele teria perguntado ao pai se seria um bebê reborn, o que foi negado pelos pais da criança.

Apesar da negativa, o suspeito teria afirmado que se tratava sim de um boneca e, em seguida, desferiu um tapa com a mão aberta no lado direito da cabeça do bebê, ainda conforme o relato dos pais e das testemunhas à PM.

Depois do tapa, as pessoas que estavam no local contiveram o agressor até a chegada da viatura policial.

Criança ficou com inchaço atrás da orelha

De acordo com o registro policial, logo após o tapa, o bebê apresentou um um inchaço atrás da orelha. Com isso, ela foi socorrida até o HPS João XXIII, para ser atendida por um pediatra. O suspeito também foi socorrido, para a UPA Centro-Sul, após sofrer escoriações no braço ao ser dominado pelas pessoas que estavam no local.

A criança ficou internada e, ainda segundo a PM, os médicos relataram que a agressão poderia causar "danos à sua integridade física", principalmente na região cervical. Isso por conta da posição que a menina estava, no colo da mãe e, também, por ter apenas 4 meses, idade em que a caixa craniana ainda é frágil, por estar em formação.

Agressor pensou que mãe queria "preferência" com bebê falso

Após ser detido, o homem informou aos policiais que a motivação da agressão seria que ele pensou que a mãe queria "preferência na fila de espera do lanche", o que teria gerado sua revolta "consciente" por acreditar que se tratava de um bebê reborn.

Conforme a PM, o homem ainda alegou que não faz uso de medicamento controlado e que, no dia, teria feito uso de bebida alcoólica. Entretanto, os militares que registraram a ocorrência relataram que o agressor aparentava "sobriedade em suas ações".

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente, onde ficou aos cuidados da Polícia Civil.