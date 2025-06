Grupo de pagode de Além Paraíba participa de festival em Rio das Ostras e precisa do seu voto

O grupo de pagode Exquema 4, de Além Paraíba, está participando do Festival de Pagode de Rio das Ostras 2025, no estado do Rio de Janeiro. Eles são o único grupo da cidade e de toda a região na competição, que reúne talentos de vários lugares do país.

A disputa é decidida por votação popular, e o grupo já aparece entre os primeiros colocados. No entanto, a diferença é pequena e a mobilização da população pode fazer toda a diferença na reta final da votação, que vai até o dia 8 de junho.

O grupo vencedor ganhará a gravação de um audiovisual profissional, produzido por Wesley Lima, e também terá a chance de se apresentar nos eventos “Fim de Tarde do Maraca” e “TNT” — espaços importantes no cenário do pagode fluminense.

Para votar no Exquema 4, basta acessar o Instagram oficial do festival e escrever o nome do grupo nos comentários da publicação da votação:

Clique aqui para votar no Exquema 4: https://forms.gle/LXk2aUXxr5UTDpWY7

A organização é do projeto Tô no Trabalho, em parceria com o “Fim de Tarde do Maraca” e a produtora Lima Audiovisual. A jurada técnica já confirmada é Bianca, fonoaudióloga especialista em voz falada e cantada.

A participação do Exquema 4 representa uma oportunidade única de dar visibilidade à música da nossa terra. Vamos votar e mostrar a força de Além Paraíba no pagode!