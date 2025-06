Eleições do Indepa são suspensas após impugnação de ambas as chapas

As eleições para presidente e diretoria do Esporte Clube Independente, marcadas para o próximo domingo, 8 de junho, foram oficialmente canceladas após decisão do Conselho Eleitoral da entidade. O motivo é a impugnação de ambas as chapas concorrentes por descumprimento de requisitos estabelecidos pelo Estatuto Social do clube.

O processo eleitoral contava com duas candidaturas: a Chapa 01, encabeçada por Pablo Borges, ex-presidente do clube por 12 anos; e a Chapa 02, liderada por Marquinho “Lolô”, apoiado pelo atual presidente Guilherme Madeira Sydio. Ambas as chapas, no entanto, foram impugnadas por apresentarem documentação incompleta ou fora do prazo.

De acordo com o parecer do Conselho Eleitoral, formado pelos sócios Leonardo Lamon Duarte, Robens Antônio Monteiro e Moacir José Fiorini, as irregularidades identificadas inviabilizam a continuidade do processo. A decisão foi unânime e está fundamentada nos artigos 95, 97, 98 e 103 do Estatuto.

Entre as falhas da Chapa 01 estão a apresentação de comprovantes de residência fora do prazo, certidões judiciais emitidas em comarcas diferentes das declaradas e ausência de certidões de inexistência de restrição de crédito dentro do período exigido.

Já a Chapa 02 foi impugnada pela não apresentação, dentro do prazo, de certidões negativas de antecedentes criminais de três candidatos e pelo envio tardio do certificado de reservista de um integrante. Outras alegações contra essa chapa foram consideradas improcedentes por não estarem devidamente fundamentadas ou não caberem ao âmbito do processo eleitoral.

Diante da exclusão de ambas as candidaturas, o clube deverá seguir o que determina o Estatuto para casos em que não há chapas válidas: o presidente atual, Guilherme Sydio, permanecerá no cargo até 30 de junho e, findado o mandato, deverá nomear uma junta administrativa provisória. Essa comissão terá até 60 dias para resolver as pendências e convocar novas eleições — podendo, contudo, antecipar o pleito, caso as condições sejam regularizadas antes.

O episódio também evidencia um rompimento entre antigos aliados. Pablo Borges e Guilherme Sydio já integraram a mesma chapa em gestões anteriores.

O Esporte Clube Independente, por meio de comunicado oficial, reforçou o compromisso com a legalidade, a transparência e a seriedade de seus processos internos. A comunidade esportiva do clube agora aguarda os próximos desdobramentos que definirão os rumos da instituição para o próximo mandato.