Campeonato agita Ilha Gama Cerqueira

Teve início no último domingo, 7 de junho, a 3ª edição do tradicional Campeonato de Bairro do Ilha Gama Cerqueira, em Além Paraíba. Realizado na quadra do próprio bairro e promovido pela Associação de Moradores com apoio da comunidade local, o campeonato já se consolidou como um dos principais eventos esportivos da região, reunindo moradores, atletas e torcedores em um verdadeiro clima de confraternização.

A edição de 2025 conta com a participação de seis equipes:

· Independente

· Boca Juniors

· Atlético Nacional

· Colo-Colo

· Peñarol

· River Plate

Com partidas programadas para acontecer todos os domingos, o torneio tem atraído grande público à quadra do bairro e vem fortalecendo o espírito comunitário por meio do esporte.

Resultados da Primeira Rodada:

Jogo 1 – 10h

Independente 3 x 1 Boca Juniors

Destaque para os autores dos gols do Independente: João Victor, Daniel e Fellipe. O Boca Juniors descontou com gol de Davi Carudo.

Jogo 2 – 11h

Atlético Nacional 2 x 2 Colo-Colo

O Atlético saiu na frente com gols de Gutinho e Than Balada, mas o Colo-Colo reagiu e empatou com gols de Robinho e Tobby.

Jogo 3 – 12h

River Plate 2 x 1 Peñarol

Com gols de Naninho e Thony, o River levou a melhor na estreia. O gol do Peñarol foi marcado por Baca.

Além da bola rolando, o evento representa um marco importante na valorização do esporte amador, do lazer e da convivência entre vizinhos. O sucesso do campeonato é fruto do empenho coletivo dos organizadores e do envolvimento direto dos moradores do Ilha Gama Cerqueira.

A expectativa para as próximas rodadas é grande, e a organização convida todos os amantes do futebol e da boa convivência para prestigiar os jogos, sempre aos domingos, com entrada gratuita.