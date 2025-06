Volta Grande realizou a 53ª Exposição Agropecuária com entrada franca e grandes atrações

O município de Volta Grande, na Zona da Mata mineira, foi palco entre os dias 29 de maio e 1º de junho de 2025 da 53ª Exposição Agropecuária, um dos eventos mais tradicionais e aguardados da região. Realizada no Parque de Exposições da cidade, a festa contou com entrada gratuita, ampla programação musical, atrações culturais e o consagrado 31º Leilão de Elite, voltado ao setor agropecuário.

A exposição começou na quinta-feira (29), com destaque para o show gospel de Cassy Oliveira, seguido pelas apresentações das bandas Salamandra e Boka Loka, encerrando a noite com muito samba e pagode. Na sexta (30), o sertanejo tomou conta da arena com Os Boiadeiros, a dupla Bruno & Barretto e o cantor Fernando Ferreira, que também retornou no domingo com nova apresentação.

O sábado (31) foi marcado pela mistura de estilos, com shows de Rui Bala, João de Souza & Bonifácio e o animado Pagode do Gordinho. Já o encerramento da festa, no domingo (1º), ficou por conta da dupla Pedro Otávio & Thiago e da cantora Maiza Lima, atração principal da noite.

Além da programação musical, a festa incluiu o 1º Poeirão de Marcha de Volta Grande, parque de diversões com DJ todos os dias, e diversas atividades de lazer para toda a família. O evento celebrou a força do agronegócio regional, movimentando a economia local e promovendo momentos de confraternização entre moradores e visitantes.

A 53ª Exposição Agropecuária de Volta Grande mais uma vez reafirmou seu papel como um dos principais eventos da região, reunindo tradição rural, entretenimento de qualidade e oportunidades de negócios. Produção ficou por conta FMG Produções Artisticas