Finais da Copa Além Paraíba Fut10 movimentaram o Vassourão

Aconteceram neste domingo, 1º de junho, no campo do Vassourão, as partidas finais da Copa Além Paraíba Fut10 – edição 2025, envolvendo quatro categorias: Sênior 55+, Master, Sub-17 e Livre. A competição reuniu atletas de diferentes idades e levou um bom público ao local.

Na categoria Sênior 55+, o Independente venceu o Renascer F.C. por 3 a 2 e ficou com o título. O jogo foi equilibrado, com chances para os dois lados.

Pela categoria Master, o Planeta II derrotou o Fora de Forma, também por 3 a 2. A partida teve momentos de tensão, mas o time do Planeta soube controlar o placar no fim.

No Sub-17, o Fora de Forma goleou a Nova Geração por 5 a 2 e conquistou o campeonato com folga. A equipe teve domínio da partida do começo ao fim.

Encerrando o dia, na categoria Livre, o Planeta II voltou a campo e venceu o Bravo por 4 a 3, em uma das partidas mais disputadas da rodada final.

A competição foi organizada pela Liga Desportiva de Além Paraíba (LDAP) e teve apoio da Prefeitura Municipal. Os jogos aconteceram no campo do Vassourão, que segue sendo o principal espaço do futebol amador na cidade. Nenhuma intercorrência foi registrada durante as partidas.