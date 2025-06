Santo Antônio do Aventureiro celebra seu padroeiro com programação especial

Começa nesta quinta-feira, 12 de junho, uma das mais tradicionais festas religiosas e culturais da Zona da Mata mineira: a Festa de Santo Antônio, padroeiro de Santo Antônio do Aventureiro. A celebração, que se estende até domingo, 15, reúne fé, música, gastronomia, cultura popular e a união da comunidade aventureirense.

Organizada pela Paróquia de Santo Antônio e pelo Conselho Econômico Administrativo, com apoio da Prefeitura Municipal e da Polícia Militar de Minas Gerais, a festa contará com uma extensa programação litúrgica e shows musicais, além de atividades para todas as idades. A sonorização e a produção artística estão sob responsabilidade da HLO Produções Artísticas, de Guto, Miguel e equipe.

A programação tem início com a Santa Missa na noite de quinta-feira (12), às 19h, seguida da tradicional apresentação de quadrilha com participação de estudantes e moradores. A Cantina do Salão Paroquial funcionará todos os dias do evento, oferecendo caldos, feijoada e almoço especial.

Na sexta-feira (13), Dia de Santo Antônio, a festa começa cedo, com alvorada às 6h e Missa Solene às 10h. Ao longo do dia, haverá feijoada com música ao vivo, procissão, leilões de bezerros e prendas, e shows à noite, incluindo Marcelo e Banda, Matheus Andrade e Banda Raj 19, além de uma queima de fogos.

No sábado (14), a programação inclui Missa com Unção dos Enfermos, seguida de apresentações de Felipe D’Luka e da Banda Força Oculta. O encerramento será no domingo (15), com ciclismo pela manhã, almoço com Hermes Viola & Luiz e um animado Show de Prêmios à tarde.

A Festa de Santo Antônio é mais do que uma comemoração religiosa: é um momento de reencontro, tradição e orgulho para o povo aventureirense. A estrutura do evento garante acolhimento, segurança e muita emoção aos visitantes e moradores da cidade.