Golpe do falso advogado chega a Além Paraíba

Em uma conversa conduzida pelo Chefe de Reportagem Thiago Filgueiras, a presidente da 110ª Subseção da OAB/MG, Dra. Maria Celeste de Oliveira Matos, fala com exclusividade ao Jornal AGORA sobre a crescente onda de fraudes praticadas por falsos advogados em Além Paraíba. O golpe, que já vitimou inclusive a corretora imobiliária da cidade, Jane Tassi, com um prejuízo de quase R$ 20 mil, tem preocupado a advocacia local. Na entrevista, a presidente explica como os golpistas agem, quais medidas de prevenção estão sendo adotadas pela OAB e orienta a população sobre como se proteger e reagir diante dessa prática criminosa.

Pergunta: Dra. Maria Celeste, nos últimos meses, clientes em Além Paraíba relataram terem sido vítimas de falsos advogados. A OAB local já recebeu denúncias formais sobre esses casos?

Resposta: A OAB e a advocacia de Além Paraíba tem recebido vários relatos sobre o “golpe do falso advogado” que tem sido uma fraude recorrente no Brasil, onde golpistas se passam por advogados ou escritórios de advocacia para enganar vítimas e extorquir dinheiro.

Pergunta: Como esses golpistas costumam agir? Existem padrões comuns identificados nessas tentativas de fraude?

Resposta: Os golpistas acessam processos judiciais extraindo informações púbicas e abordam a vítima por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais , usam indevidamente nomes , fotos e tentam convencer as vítimas a realizarem pagamentos principalmente via pix com justificativa de falsa liberação de valores judiciais. Os falsos advogados enganam cidadãos que têm ou tiveram casos na Justiça, solicitando depósitos judiciais, pagamentos de custas processuais e honorários de maneira fraudulenta.

Pergunta: Que orientações a OAB de Além Paraíba dá ao cidadão que recebe uma ligação ou mensagem supostamente de um advogado solicitando valores ou depósitos?

Resposta: A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) tem lançado campanhas e plataformas para combater este tipo de golpe , alertando o público e fornecendo informações sobre como se proteger. A orientação é confirmar a identidade do profissional por meio dos canais oficiais e não realizar pagamentos solicitados por mensagens sem verificação prévia de que o contato é realmente de seu advogado e o mais importante : ligue imediatamente para o advogado ou advogada de seu processo.

Pergunta: A OAB nacional lançou recentemente a plataforma ConfirmADV. A senhora pode explicar como ela funciona e qual sua importância nesse contexto?

Resposta: ConfirmaADV é uma plataforma online criada pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) para auxiliar o cidadão a verificar a autenticidade da inscrição de um advogado. É uma ferramenta de verificação rápida e segura que ajuda a evitar golpes e fraudes envolvendo falsos advogados, Este é o passo a passo: acesse a plataforma ConfirmaADV (https://confirmadv.oab.org.br/), insira os dados do advogado (número de inscrição na OAB, estado de registro e e-mail, caso fornecido), a plataforma verifica a identidade do advogado no Cadastro Nacional do Advogado e o cidadão recebe resposta se a inscrição é válida ou não . A plataforma é gratuita e fácil de usar e sua importância é prevenir golpes para evitar que as pessoas sejam enganadas por falsos advogados.

Pergunta: Existe algum trabalho preventivo sendo feito pela 110ª Subseção, como campanhas informativas, palestras ou ações nas redes sociais sobre esse tipo de golpe?

Resposta: Sim, as redes sociais da OAB dos estados , da 110ª. subseção de Além Paraíba e da OAB nacional vem vinculando alertas e conscientizando a população sobre o golpe do falso advogado e além da plataforma ConfirmaADV, caso seja vítima desse tipo de golpe, registre um Boletim de Ocorrência imediatamente e informe a OAB-MG para que as medidas cabíveis sejam adotadas, podendo ainda fazer uma denúncia diretamente pelo canal oficial da OAB Nacional.

Pergunta: Em caso de tentativa ou consumação de golpe, qual o caminho correto para a vítima: procurar a OAB, registrar ocorrência ou ambos?

Resposta: Caso o cidadão tenha sido vítima de uma tentativa de golpe, ou já tenha realizado um pagamento indevido, é possível também fazer uma denúncia diretamente pelo canal oficial da OAB Nacional, acessando o site https://fiscalizacao.oab.org.br. As denúncias serão encaminhadas para apuração e para as seccionais correspondentes.

Pergunta: Por fim, que mensagem a senhora deixa à população de Além Paraíba para que fique atenta e não caia nesse tipo de golpe?

Resposta: Mantenha-se alerta! Não confie em mensagens que informam ter um depósito em seu nome ou que o seu processo tem problemas, nunca faça pagamentos antecipados ou transferências bancárias sem antes confirmar com seu advogado ou sua advogada de confiança.

Se você foi vítima ou suspeita do golpe do falso advogado, não hesite: procure a OAB de Além Paraíba, estaremos sempre a disposição da comunidade para orientações.

Maria Celeste de Oliveira Matos – Presidente da 110ª. Subseção - OAB Além Paraíba/MG.