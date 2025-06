Mais de mil títulos de eleitor são cancelados na Comarca de Além Paraíba

Além Paraíba e municípios vizinhos registraram um expressivo número de cancelamentos de títulos eleitorais em 2025. Ao todo, segundo levantamento junto ao Cartório Eleitoral local, foram 1.021 eleitores impedidos de votar por não justificarem ausência nas urnas e não regularizarem a situação junto à Justiça Eleitoral dentro do prazo legal, encerrado em 19 de maio deste ano.

O município de Além Paraíba concentrou a maior parte dos cancelamentos na Comarca, com 607 títulos cancelados. Em seguida aparecem Pirapetinga, com 262; Volta Grande, com 102; e Estrela Dalva, com 50.

A chefe do Cartório Eleitoral de Além Paraíba, Carla Farage, informou à Rádio CPN de Além Paraíba oque alguns eleitores já começaram a procurar o Cartório para regularizar a situação. O procedimento inclui o pagamento de multa e a atualização do cadastro eleitoral.

Situação em Minas Gerais

Esse cenário reflete uma tendência estadual preocupante. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), cerca de 500 mil títulos foram cancelados em todo o estado em 2025. O cancelamento atinge eleitores que deixaram de comparecer às eleições anteriores, não ustificaram a ausência e tampouco quitaram a multa dentro do prazo estipulado.

A consequência direta é a suspensão de diversos direitos civis, como a obtenção de passaporte, a participação em concursos públicos, o recebimento de benefícios sociais e até a emissão de documentos oficiais.

Regularização ainda é possível

Embora o prazo para evitar o cancelamento tenha se encerrado, ainda é possível regularizar o título de eleitor. Para isso, o cidadão deve procurar o cartório eleitoral mais próximo ou acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde é possível consultar a situação do título e iniciar o processo de regularização.

O alerta vale especialmente para quem pretende votar nas eleições municipais de 2026, uma vez que o cadastro eleitoral será fechado meses antes do pleito, conforme determina a legislação.