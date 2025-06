Oitavo encontro marca fim do ‘Cultura em Cada Canto’

Na noite de terça-feira, 11 de junho, a Escola Estadual São José, no bairro Porto Velho, foi palco do 8º e último encontro do projeto “Cultura em Cada Canto”, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Além Paraíba. O encerramento da iniciativa foi marcado por reflexões potentes, trocas de experiências e pela reafirmação de que a cultura local, mesmo diante das dificuldades, segue viva e pulsante em cada canto da cidade.

A edição final do projeto abrangeu os bairros Porto Velho, Jaqueira, Boiadeiro e Timbira, reunindo artistas, professores, representantes de entidades culturais, líderes comunitários e cidadãos engajados na valorização da identidade cultural de Além Paraíba.

Entre os presentes estavam o presidente da Escola de Samba Unidos Três Corações e chefe de reportagem do Jornal Agora, Thiago Filgueiras; o grupo Amigos do Porto Velho, representado por Luiz Cláudio; o historiador e professor Mauro Senra; a professora e artesã Andréa Coutinho; Luiz Cláudio “Fita”, assessor parlamentar da vereadora Débora Madalena; e o vereador Oberdan Moreira Rocha, único parlamentar municipal a marcar presença em todas as oito edições do encontro.

A reunião teve um formato acolhedor, onde cada participante teve a oportunidade de se apresentar e compartilhar sua trajetória e sua atuação no segmento cultural. O historiador Mauro Senra abriu a roda de falas com um discurso firme e necessário, relembrando sua longa caminhada em defesa da cultura local. Ele pontuou que a cultura de Além Paraíba está, em muitos aspectos, sucateada e que há uma urgente necessidade de investimentos, especialmente no turismo rural sustentável, na preservação do patrimônio histórico e na credibilidade das instituições culturais. Para Mauro, a cidade precisa de uma Secretaria de Cultura forte, ética e comprometida com o desenvolvimento verdadeiro do setor.

Na sequência, a professora e artesã Andréa Coutinho relembrou sua vivência como educadora e artista, tanto em Além Paraíba quanto em Juiz de Fora, onde também lecionou e participou de projetos culturais. Andréa destacou a importância da valorização da cultura e das manifestações populares como elementos essenciais de pertencimento e memória.

O vereador Oberdan reforçou sua trajetória junto aos movimentos culturais da cidade, destacando sua atuação não apenas como parlamentar, mas como cidadão comprometido com a causa da cultura. Ele ressaltou a importância de espaços como o “Cultura em Cada Canto” para ouvir a população, incentivar ideias e fortalecer políticas públicas de base cultural.

Luiz Cláudio “Fita”, com sua história ligada ao samba e à cultura periférica, resgatou memórias de uma Além Paraíba vibrante culturalmente e falou sobre seu envolvimento em diversas frentes artísticas ao longo dos anos.

Já Thiago Filgueiras apresentou novidades. Ele destacou o papel do Jornal Agora na cobertura dos acontecimentos culturais e anunciou que está em fase final de acabamento a futura sede do Centro Sociocultural da Unidos Três Corações — um espaço que promete oferecer oficinas de arte, música, dança e leitura para toda a comunidade, consolidando um novo capítulo na história da tradicional escola de samba além-paraibana.

A reunião foi coordenada pelo secretário municipal de Cultura, Cassiano Teixeira, ao lado do assessor João Pedro, que ao longo de todo o projeto se dedicaram a percorrer os bairros da cidade para ouvir os fazedores de cultura, criar pontes e pensar estratégias de valorização da produção local