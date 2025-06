PRF apreende quatro fuzis americanos após perseguição em Três Rios

Três Rios (RJ), 10 de junho de 2025 — Uma operação de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou, na manhã desta terça-feira, na apreensão de quatro fuzis de fabricação norte-americana na altura do município de Três Rios, no interior do Rio de Janeiro.

A ação ocorreu por volta das 9h, durante fiscalização na BR-040. Ao avistarem a barreira policial, dois ocupantes de um veículo abandonaram o automóvel e fugiram em direção a uma área de mata nas proximidades da rodovia. Os agentes iniciaram buscas pela região, mas os suspeitos não foram localizados até o momento.

No interior do carro, os policiais encontraram quatro fuzis calibre 5,56 mm, todos parcialmente desmontados e acondicionados em embalagens plásticas. As armas estavam ocultas em um compartimento adaptado no veículo, o que indica tentativa de transporte clandestino com objetivo de escapar da fiscalização.

Segundo a PRF, os armamentos são de origem norte-americana e serão submetidos à perícia para identificar possíveis vínculos com outras apreensões e investigações em andamento. O material foi encaminhado para a 108ª Delegacia de Polícia Civil de Três Rios, onde o caso será apurado.

A apreensão reforça a atuação da PRF no combate ao tráfico de armas e ao crime organizado no estado do Rio de Janeiro, especialmente em pontos estratégicos de escoamento de material ilícito pelas rodovias federais.