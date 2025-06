Carmo é destaque entre as cidades com melhor qualidade de vida no estado do RJ

A cidade de Carmo, localizada na Região Serrana do Rio de Janeiro, foi apontada como uma das melhores em qualidade de vida no estado, segundo levantamento do Índice de Progresso Social (IPS) Brasil. O município ficou em 4º lugar no ranking estadual, que avaliou dez cidades fluminenses a partir de 57 indicadores públicos que medem aspectos sociais, ambientais e de desenvolvimento humano.

O estudo revelou que Resende lidera a lista, seguida pela capital Rio de Janeiro e por Cordeiro, que ocupa a terceira colocação. Carmo aparece logo em seguida, à frente de municípios como Aperibé (7º lugar) e Macuco (10º). A pesquisa foi conduzida com base em dados objetivos que retratam a vida cotidiana dos moradores, sem considerar promessas políticas ou volume de investimentos.

O que o índice avalia?

O IPS Brasil analisa três grandes dimensões:

Necessidades Humanas Básicas, como acesso à saúde e moradia;

Fundamentos do Bem-estar, que incluem segurança e educação;

Oportunidades, como inclusão social, igualdade de gênero e acesso ao ensino superior.

Além disso, o índice se desdobra em 12 componentes, como Qualidade do Meio Ambiente, Inclusão Social e Oportunidades de Desenvolvimento. Ou seja, trata-se de uma avaliação profunda e fiel das condições de vida oferecidas à população.

Carmo: pequena no tamanho, grande em qualidade de vida

Com pouco mais de 17 mil habitantes, Carmo tem conquistado bons resultados em áreas essenciais. A cidade é reconhecida pelo ambiente tranquilo, baixos índices de violência e uma rede de saúde que, embora modesta, tem atendido com regularidade à população. A educação básica também apresenta indicadores positivos, com bons resultados no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) nos últimos anos.

No aspecto ambiental, Carmo mantém áreas preservadas e investe em saneamento básico, o que contribui para o bem-estar dos moradores. A cidade também tem se destacado por programas sociais e por um ambiente urbano mais organizado em comparação a outros municípios de mesmo porte.

Importância do reconhecimento

Estar entre as cidades com melhor qualidade de vida no Rio de Janeiro é um reconhecimento importante para Carmo. Esse tipo de destaque pode atrair novos investimentos, fortalecer o turismo regional e valorizar o senso de pertencimento dos moradores.

A classificação mostra que, mesmo com os desafios típicos de municípios de pequeno porte, é possível alcançar bons resultados por meio de gestão eficiente, políticas públicas bem direcionadas e envolvimento da comunidade.