Moto usada em homicídio no Campo Alegre foi localizada pela PM de Além Paraíba

Além Paraíba (MG) – Uma motocicleta utilizada no assassinato de um homem no bairro Campo Alegre, ocorrido no dia 31 de maio, foi localizada pela Polícia Militar na manhã da segunda-feira, 2 de maio, após denúncias anônimas apontarem o paradeiro do veículo.

De acordo com o registro da ocorrência policial, a PM recebeu informações repassadas ao 2º Sargento Mendonça de que uma motocicleta modelo XRE 300 havia sido abandonada no Beco da Floresta logo após o crime. Equipes policiais iniciaram diligências no local indicado, mas não localizaram o veículo.

A operação prosseguiu com patrulhamentos em áreas próximas, incluindo morros e bairros adjacentes. O esforço foi recompensado com a localização da motocicleta no Morro do Cemitério, também em Além Paraíba. A moto estava estacionada em uma área que levantou suspeitas entre os moradores, os quais afirmaram nunca a terem visto antes e desconhecerem seu proprietário.

Durante a verificação da placa SJG-4J41, os policiais não identificaram irregularidades aparentes. No entanto, uma análise mais aprofundada revelou que o número do chassi gravado no veículo não correspondia à placa afixada. A consulta correta identificou a verdadeira placa como RJR-6F94, com registro de furto/roubo na cidade do Rio de Janeiro, datado de 23 de setembro de 2023, conforme boletim n.º 007101/2023.

A suspeita de clonagem e o fato de o veículo estar diretamente ligado ao homicídio ocorrido no Campo Alegre reforçam a gravidade da situação. As autoridades tentam, agora, identificar os responsáveis pela adulteração e pelo crime.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A PM realizou levantamento de câmeras de segurança nas proximidades, mas até o fechamento da ocorrência não havia imagens disponíveis que pudessem auxiliar nas investigações.

A operação foi conduzida pelas viaturas 25598 e 35746, compostas pelos militares sargento Ottoni, sargento Waine, tenente Custódio, e 2º sargento Mendonça, com o apoio do sargento Morais no comando do serviço.

A Polícia Civil segue investigando o caso.