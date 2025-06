Ação da Polícia Civil causa prejuízo de R$ 53 mil a traficante

Sobre o município

Carmo possui uma área em torno de 320 km². O desenho atual da cidade foi planejado e dispõe de uma aprazível praça. A sua população atual é estimada em mais de 19.161 mil habitantes, dos quais 72,3% vivem na área urbana.

O município é vizinho a Sumidouro, Cantagalo, Duas Barras, Sapucaia, e também faz divisa com Além Paraíba. Parte do município está situada na sub-bacia do rio Paquequer, um dos últimos afluentes do rio Paraíba do Sul que apresenta baixo teor de poluição aquática.