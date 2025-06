Sapucaia se prepara para celebrar o Dia dos Namorados e a 169ª Festa de Santo Antônio

O município de Sapucaia já está em clima de festa para celebrar o Dia dos Namorados e a tradicional Festa de Santo Antônio, padroeiro da cidade. As comemorações começam nesta quinta-feira, 12 de junho, e se estendem até o domingo, dia 15, com uma programação intensa e diversificada, voltada para todos os públicos.

Promovido pela Prefeitura de Sapucaia, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o evento será realizado na praça do Fórum (em frente à Igreja Matriz) no Centro da cidade, e contará com shows, cortejos, serenatas e eventos paralelos, como o 1º Festival de Kayak Extremo e Rafting.

Confira a programação completa:

12 de junho – Quinta-feira

20h: Serenata pelas ruas de Sapucaia com a Banda Harmonia Show

22h: Show com Bela e Banda

13 de junho – Sexta-feira

15h: “Tardezinha” com a Banda Kantái

22h: Show com o Projeto Vip

01h: Dupla Edson e Gabriel

14 de junho – Sábado

16h: Banda 9 Zero 1 (em conexão com o 1º Festival de Kayak Extremo e Rafting)

23h: Utilidade Pública

02h: Zezão

05h: Cortejo da Banda Santa Cecília pelas ruas da cidade

15 de junho – Domingo

22h: Batidão Sertanejo

Com uma programação que mistura tradição, romantismo e música de qualidade, a cidade espera atrair moradores e visitantes para celebrar juntos essa data especial. A Festa de Santo Antônio, que chega à sua 169ª edição, é uma das mais tradicionais da região e reafirma a importância da cultura e da religiosidade no calendário local.