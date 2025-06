Dupla é presa por uso de documentos falsos e tentativa de golpe bancário em AP e Sapucaia

Uma ação rápida da Polícia Civil de Minas Gerais resultou, na última quarta-feira (11), na prisão de duas mulheres suspeitas de integrar um esquema de fraudes bancárias interestaduais. As detidas, naturais de São Paulo e com antecedentes criminais, foram flagradas utilizando documentos falsos para tentar abrir contas bancárias fraudulentas.

A segunda gospista foi presa em Sapucaia.

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso teve início quando uma das suspeitas, de 35 anos, compareceu a uma agência bancária no centro de Além Paraíba, apresentando uma carteira de identidade falsa com o objetivo de abrir uma nova conta. A atitude levantou suspeitas entre os funcionários da agência, que imediatamente acionaram a polícia. Ao perceber que havia sido descoberta, a mulher fugiu do local, mas teve sua movimentação monitorada por meio das câmeras de segurança do banco.

Através da identificação do veículo utilizado na fuga, os policiais conseguiram interceptá-la em um pedágio da BR-393, no município de Sapucaia, a cerca de 20 quilômetros da cidade. Durante a abordagem, foram encontrados em sua posse nove carteiras de identidade falsificadas, dez aparelhos celulares, cinco cartões pré-pagos e oito cartões de crédito.

Durante o interrogatório, a mulher revelou que uma cúmplice, de 62 anos, estava em Sapucaia (RJ) tentando aplicar golpe semelhante em outra agência da mesma rede bancária. A Polícia Civil do Rio de Janeiro foi acionada e efetuou a prisão da segunda envolvida.

Ambas foram autuadas em flagrante por uso de documento falso e tentativa de estelionato. Após os procedimentos legais, foram encaminhadas aos sistemas prisionais de seus respectivos estados, onde seguem à disposição da Justiça. A polícia investiga agora se há outros integrantes envolvidos no esquema.

O caso reforça o alerta para o aumento de tentativas de fraudes bancárias com o uso de documentos falsos, especialmente em regiões de fronteira entre estados. A atuação articulada entre as polícias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro foi fundamental para o desfecho positivo da operação.