Mais de 5 mil pares de calçados falsificados são apreendidos na BR-040

Policiais Há 1 dia Em Policiais Moto usada em homicídio no Campo Alegre foi localizada pela PM de Além Paraíba A operação foi conduzida pelas viaturas 25598 e 35746, compostas pelos militares sargento Ottoni, sargento Waine, tenente Custódio, e 2º sargento Mendonça, com o apoio do sargento Morais no comando do serviço.