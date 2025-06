Dire Straits Legacy em JF: data do show extra é confirmada

A data do show extra da banda Dire Straits Legacy em Juiz de Fora foi confirmada nesta quarta-feira (11): o evento acontece no dia 12 de novembro – no dia anterior ao primeiro show anunciado -, no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos.

Uma segunda data foi divulgada devido à alta procura pelos ingressos do primeiro show, esgotados em três horas. Como muitas pessoas não conseguiram adquirir tickets, os produtores nacional e local, juntamente com a banda, confirmaram o evento extra.

Os ingressos são limitados e a venda on-line começa no próximo domingo (15), às 19h, pela plataforma Blueticket. Já nos pontos físicos – Óticas Araújo (Rua Santa Rita, 490), Rellicário (Shopping Alameda) e lojas Taco (Jardim Norte e Independência Shopping) -, as compras podem ser feitas a partir da segunda (16), mediante disponibilidade em estoque.

Na turnê, “Money for Nothing”, “So Far Away”, “Sultans of Swing”, “Walk of Life”, “Romeo and Juliet” e muitas outras canções serão interpretadas ao vivo por Alan Clark (teclados), Phil Palmer (guitarra), Mel Collins (sax), Marco Caviglia (voz e guitarra), Danny Cummings (percussão e voz) e Steve Walters (baixo), músicos que fizeram parte das diferentes fases da carreira do grupo e estão na atual formação.