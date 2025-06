Acidente entre carreta e ônibus deixa feridos na BR-116, em Muriaé

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na noite de segunda-feira, 10 de junho, pouco depois das 22h, para atender a um acidente no km 716 da BR-116, na altura da curva do Barreiro, entre Muriaé e Laranjal.

Segundo informações repassadas pela PRF, houve uma colisão frontal entre um ônibus da empresa Gontijo, que seguia sentido Bahia, após sair de São Paulo, e uma carreta que descia em direção a Laranjal. O acidente ocorreu sob forte chuva, em um trecho reconhecido pela dificuldade de tráfego, principalmente em condições climáticas adversas.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista do ônibus fraturou as duas pernas e foi socorrido, assim como outros passageiros que também apresentaram lesões. O número exato de vítimas será confirmado após verificação no hospital para onde foram levadas.

“A curva é muito perigosa e, quando chove, o asfalto fica extremamente escorregadio. Entre 21h e 22h caiu um temporal na região, o que pode ter contribuído para que a carreta perdesse o controle, formando um ‘L’ e colidindo de frente com o ônibus”, explicou um agente da PRF.

Apesar da gravidade do impacto, não houve registro de óbitos.