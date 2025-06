Cutuca celebra 60 anos com grande festa

A Unidos Três Corações, uma das mais tradicionais escolas de samba de Além Paraíba, comemora em 2025 os seus 60 anos de história. Fundada em 21 de junho de 1965, a agremiação vai celebrar a data histórica com uma grande festa neste sábado, dia 14 de junho, no Anexo Espetaria, reunindo sua comunidade, sambistas convidados e o público apaixonado pelo carnaval.

O evento, marcado pela emoção e pela valorização das raízes da escola, começa às 16h30 com a abertura da casa e homenagens especiais a nomes que ajudaram a construir a trajetória da Três Corações. Figuras históricas, ex-presidentes, membros da velha guarda, familiares de baluartes como Ioiô e Biuça serão lembrados com carinho, reforçando o compromisso da escola com a memória coletiva.

Às 18h, a própria Unidos Três Corações sobe ao palco com um espetáculo vibrante: a Bateria Audaciosa promete levantar o público com seu ritmo marcante, ao lado da rainha Rebecca, do casal de mestre-sala e porta-bandeira, das passistas, das baianas e da velha guarda — símbolos da identidade e da tradição tricordiana. Um dos momentos mais emocionantes será a participação do cantor Luciano Silva, que fará uma homenagem musical a Ioiô e Biuça, emocionando antigos e novos integrantes da escola.

A partir das 19h, o grupo Pagode do Gordinho assume o palco com o show “Show de Malandro”, trazendo muito samba de raiz e descontração. Às 20h, quem comanda a festa é o cantor Paulo Bispo, seguido, às 20h40, por um dos grandes nomes do samba carioca: Bianca Monteiro, que promete um show à altura da celebração. O encerramento da noite, às 21h, será novamente com Pagode do Gordinho, garantindo animação até o fim.

Os ingressos custam apenas R$ 10 e podem ser adquiridos via Pix: 20341533000144. Para mais informações, entre em contato pelos telefones (32) 99964-2863 ou (32) 98822-2493.

Mais do que uma festa, os 60 anos da Unidos Três Corações representam a força da cultura popular, a resistência do samba em Além Paraíba e o orgulho de uma comunidade que, geração após geração, mantém viva a chama da escola. A celebração deste sábado será, sem dúvida, um capítulo marcante nessa longa e apaixonante história.