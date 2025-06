Além Paraíba anuncia FEXPO 2025 com datas confirmadas e shows divulgados

A cidade de Além Paraíba se prepara para mais uma edição da tradicional festa que movimenta a economia e o calendário de eventos do município. A 53ª Exposição Agropecuária e Concurso Leiteiro e a 61ª Feira da Comunidade, conhecidas como FEXPO 2025, já têm data marcada: o evento será realizado entre os dias 6 e 10 de agosto, no Espaço Comunitário Dr. José Braz Azevedo, localizado na Ilha do Lazareto (Parque de Exposições).

Dois shows já foram oficialmente confirmados pela Prefeitura: Dennis DJ, no dia 07 de agosto (quinta-feira), e Vitor Kley, no dia 08 de agosto (sexta-feira). O cantor Belo também foi anunciado para o sábado, 09 de agosto, completando parte da grade de atrações musicais.

A reportagem do jornal AGORA buscou informações junto à Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Além Paraíba sobre a licitação e os processos de contratação dos artistas, uma vez que tais dados são de interesse público e devem ser acessíveis à imprensa e à população. No entanto, a resposta recebida foi de que as informações solicitadas “estarão disponíveis nos canais oficiais da Prefeitura” e que a imprensa deve aguardar por lá.

É importante destacar que esse tipo de posicionamento não condiz com os princípios de transparência pública e o dever constitucional de acesso à informação. A comunicação institucional não deve se limitar às redes sociais, especialmente quando a imprensa formal busca esclarecimentos de interesse coletivo. O silêncio ou o desvio de resposta fere o papel essencial da Assessoria de Comunicação no diálogo entre governo e sociedade.

A programação completa da FEXPO 2025, bem como detalhes sobre o concurso leiteiro, exposições de animais, estrutura do evento e demais atrações ainda não foram divulgados.

A expectativa é de que novas informações sejam liberadas nos próximos dias.