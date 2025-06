Grupo Exquema 4 promove evento beneficente para custear viagem à segunda fase do Festival de Pagode de Rio das Ostras

O grupo de pagode Exquema 4, orgulho de Além Paraíba e da região, conquistou recentemente um feito notável: ficou em primeiro lugar na fase classificatória do Festival de Pagode de Rio das Ostras 2025, um dos eventos mais disputados e prestigiados do gênero no estado do Rio de Janeiro. A banda foi a única representante de Além Paraíba e cidades vizinhas a participar do festival, o que motivou uma forte campanha de mobilização nas redes sociais e veículos de imprensa — incluindo apoio do Jornal Agora — para garantir a votação popular necessária à classificação.

O esforço coletivo deu resultado: Exquema 4 superou os concorrentes e agora está classificado para a segunda fase da competição, marcada para o dia 25 de julho, novamente em Rio das Ostras. No entanto, a organização do festival não cobre os custos da nova etapa, o que inclui deslocamento, hospedagem, alimentação, passagens, logística e cachê dos músicos.

Diante disso, a comunidade se uniu mais uma vez em prol do grupo. No próximo domingo, 22 de junho, a partir das 15h, será realizado o evento “In Além, No Heat Up”, com entrada gratuita, no espaço Viva In Além, com toda a renda revertida para ajudar nos custos da viagem. O show contará com a apresentação do próprio Exquema 4 e também do DJ Jonathans, em uma tarde de muita música, solidariedade e celebração da cultura local.

Além do show gratuito, haverá venda de copos personalizados e bebidas geladas no local. A entrada com cooler ou copos próprios será proibida, justamente para garantir que toda a renda obtida seja destinada ao grupo.

Para aqueles que não puderem comparecer, mas desejam ajudar financeiramente, o grupo disponibilizou uma chave Pix para doações diretas:

Chave Pix (celular): 32 98892-9587 - Titular: Hyan Braz Alexandre

Integrantes do Esquema 4: Hyan Braz; Leonardo Gonçalves; Luiz Fernando Gonçalves; e, Nathalino Alexandre.

O evento do próximo sábado é mais do que uma apresentação musical: é um gesto de união da cidade para que seus talentos possam brilhar em um palco no Rio de Janeiro. O grupo Exquema 4 leva consigo o nome e o orgulho de Além Paraíba, e essa é a hora da comunidade retribuir com carinho, presença e apoio.

Vamos juntos levar o nome de Além Paraíba ao topo do pagode!