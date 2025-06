Morador de Sapucaia morre após colidir com barranco

Um grave acidente registrado no final da tarde deste domingo, 15 de junho, resultou na morte de Daniel Mike Lopes, de 32 anos, morador de Sapucaia/RJ. O acidente aconteceu por volta das 17h40, na altura do km 114 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), nas imediações da localidade conhecida como "Os Moreiras", entre Sapucaia e Jamapará.

Daniel Mike Lopes, de 32 anos.

Segundo informações apuradas, Daniel trafegava no sentido sul da rodovia quando perdeu o controle da motocicleta e colidiu violentamente contra um barranco à margem da pista. O impacto causou ferimentos graves.

Equipes do SAMU do distrito de Aparecida e do Corpo de Bombeiros do Carmo foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local. Em estado crítico, a vítima foi encaminhada com urgência ao Hospital São Salvador, em Além Paraíba (MG). Apesar dos esforços das equipes médicas, Daniel não resistiu e faleceu após sofrer múlticas paradas cardiorrespiratórias.

Daniel completaria 33 anos no próximo domingo, dia 22 de junho. Ele residia próximo ao local do acidente e era bastante conhecido na região.

O caso causou comoção entre familiares, amigos e moradores do distrito. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão investigadas.