Acidente na MGC-393 deixa uma vítima em Volta Grande

Um trágico acidente foi registrado na noite da última sexta-feira, 13 de junho, na rodovia MGC-393, no trecho que passa pelo município de Volta Grande (MG). Um pedestre de 63 anos, identificado pelas iniciais A.M.L.S., perdeu a vida após ser atropelado por um ônibus da viação 1001, na altura do km 27, por volta das 18h30.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o coletivo, de placa EQU-3845, fazia a linha Rio de Janeiro–Itaperuna e trafegava no sentido decrescente da via. O motorista, de 53 anos, relatou que avistou a vítima caminhando sobre a pista, em uma ponte estreita e sem acostamento.

O condutor explicou ainda que uma carreta vinha no sentido contrário no momento do ocorrido, impossibilitando qualquer desvio. Mesmo acionando os freios de emergência, o impacto foi inevitável. O pedestre faleceu no local.

Após o atropelamento, o motorista acionou imediatamente o socorro e permaneceu no local, colaborando com os trabalhos das autoridades. Uma equipe da 4ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária compareceu prontamente e sinalizou o trecho para evitar novos acidentes.

O condutor do ônibus foi submetido ao teste do etilômetro, que acusou 0,00 mg/L, descartando a presença de álcool no organismo.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e realizou os levantamentos necessários. Após os procedimentos periciais, o corpo da vítima foi liberado para os serviços funerários.

O acidente escancara uma problemática antiga da rodovia: a ausência de acostamento e de infraestrutura básica para pedestres. A ponte onde tudo ocorreu, sem espaço lateral de segurança, representa um risco constante tanto para quem transita a pé quanto para os motoristas.

A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, que completa 54 anos em 2025, reforça a necessidade urgente de investimentos em segurança viária, sobretudo em trechos críticos como o da MGC-393. O objetivo é evitar que tragédias como essa voltem a se repetir.

Por: Redação | Jornal Agora

Fonte: Venilton Ribeiro