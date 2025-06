Fundação Cristiano Varella e Faminas realizam com sucesso tradicional festa junina

A Fundação Cristiano Varella, em parceria com a Faminas, realizou na noite fria do sábado, 14 de junho, a sua tradicional festa junina. O evento contou com programação animada e cheia de atrações, que envolveu alunos, a comunidade e colaboradores.

No galpão da FAMINAS o público pode curtir shows ao vivo com os cantores Vinicius Fragozo, Matheus Barão, DJ Jean Blance, danças de quadrilhas, espaço kids e grande variedade de comidas típicas, mostrando a mistura animada da cultura brasileira.

A Festa Junina é uma das celebrações mais queridas do Brasil. É uma festa católica, em que as pessoas preparam homenagens a três santos: Santo Antônio, São João e São Pedro. A Festa Junina no Brasil oferece diversas atividades e emoções.