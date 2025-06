Suposto escândalo sexual abala hospital em Teresópolis

Um suposto encontro sexual envolvendo profissionais de saúde do Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (HCTCO) causou comoção na cidade e nas redes sociais. De acordo com relatos de moradores e pacientes, o incidente teria ocorrido dentro do Centro de Terapia Intensiva (CTI) durante a noite, com a participação de médicos, enfermeiros e funcionários da limpeza.



Testemunhas afirmam que pacientes de alas próximas ouviram gemidos e barulhos sugestivos de atividade sexual vindo da unidade de tratamento intensivo. Um médico que não estava envolvido na situação teria flagrado a cena, e registros do ocorrido começaram a circular rapidamente entre os moradores da cidade, ganhando proporções virais nas redes sociais.



O caso, que está sendo popularmente chamado de "Surubão de Teresópolis", gerou uma enxurrada de reações nas plataformas digitais. Nas redes, os internautas criaram memes, paródias e até músicas sobre o episódio, batizando-o de "Anatomia de Grey de Teresópolis" - uma referência humorada à série médica norte-americana conhecida por seus relacionamentos entre colegas de trabalho.



Diante da grande repercussão, a direção do HCTCO emitiu uma nota oficial informando a abertura de uma sindicância interna para apurar os fatos. O hospital destacou seu compromisso com a ética profissional e afirmou que qualquer comportamento contrário ao código de conduta da instituição será devidamente apurado e tratado com as medidas cabíveis. A administração do HCTCO reforçou ainda seu comprometimento com a manutenção de um ambiente de trabalho adequado e com o bem-estar de pacientes e funcionários.