Jovem de 22 anos é baleado durante baile funk e morre no local

Um jovem de 22 anos foi morto com um tiro na cabeça durante um baile funk realizado na madrugada deste domingo (15 de junho) em um sítio localizado na MG-454, em Recreio.

De acordo com as primeiras informações, o corpo da vítima foi encontrado caído no chão com uma perfuração na região da têmpora.

Testemunhas relataram que o crime teria ocorrido após o término do evento, conhecido como "Baile da Nova Holanda". O jovem foi visto entrando e saindo do local durante a festa, mas ninguém presenciou o momento do disparo. O corpo só foi descoberto por frequentadores que permaneciam no local ao amanhecer.

Segundo informações enviadas à Redação do Cerqueiras Notícias, o nome da vítima seria Tiago, mais conhecido como "Coruja".

A Polícia Militar foi acionada, mas testemunhas não souberam informar se a vítima tinha inimizades ou se havia recebido ameaças anteriores.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para coletar provas, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames.