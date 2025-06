Jornalista Dauro Machado ofereceu jantar em homenagem ao bispo de Leopoldina, Dom Edson Oriolo

O Bispo de Leopoldina, Dom Edson José Oriolo dos Santos, após celebrar a Missa do Jubileu da Esperança na noite de domingo, 15 de junho de 2025, na Igreja de Santa Rita, jantou com na residência do Jornalista Dauro Machado. Além do Bispo, o Cônego Edmilson, Pároco da Páróquia de São José e o Pároco de Angustura estiveram presentes além de alguns convidados, ligados a Igreja Católica.

O Jornalista convidou para o Jantar que ofereceu em homenagem ao Senhor Bispo, o casal Neila e Silvio Tassi, a Professora Eliana Rozante, a estimada Marleninha que trabalha na Matriz de São José além de sua irmã Bernadete Machado. O Bispo estava acompanhado de seu motorista e de seu Secretário de Imprensa João.

Num clima de muita descontração e amizade, Sua Excelência deu atenção a todos, falou dos desafios da Igreja, da eleição do Papa Leão além é claro de esbanjar como sempre gentileza, simpatia e acolhimento. O Jornalista Dauro Machado, ao final do Jantar agradeceu a presença do Bispo, reafirmou seu amor filial pelo Reverendíssimo e reiterou que Dom Edson José Oriolo dos Santos é um dos mais importantes Bispos do País e o mais relevante em toda a história da Diocese de Leopoldina.

Vera Lúcia Valério que há mais de 40 anos trabalho na residência do Jornalista desde os tempos de seus Pais ficou por conta do cardápio servido e o Garçom Leonardo auxiliou atendendo à mesa.