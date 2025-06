Alerta de médico reforça situação preocupante sobre doenças respiratórias em Além Paraíba

Além Paraíba enfrenta uma crescente onda de casos de gripe e doenças respiratórias, agravada pela baixa adesão à vacinação contra a Influenza. A informação foi divulgada esta semana pelo site do Jornal A Gazeta, com base em relato de um médico que atua no Hospital São Salvador e preferiu se manter em condição de sigilo.

De acordo com o profissional de saúde, além do aumento expressivo no número de atendimentos relacionados a síndromes respiratórias, já foram registradas duas mortes provocadas pela gripe (Influenza) no município. O médico alerta que o cenário pode piorar, especialmente com a chegada do inverno e a contínua resistência da população à vacinação.

“A baixa procura pela vacina tem feito os casos se agravarem, evoluindo para pneumonias e infecções respiratórias mais severas”, destacou o médico. A vacina contra a gripe, disponível gratuitamente nos postos de saúde, protege contra diversos tipos do vírus Influenza, inclusive o perigoso H1N1, que pode causar complicações fatais, principalmente em idosos, crianças e pessoas com comorbidades.

A resistência de parte da população à vacina preocupa os profissionais da saúde. “É impressionante como, mesmo com acesso gratuito, muitas pessoas continuam negando a vacina por motivos infundados, alimentados por fake news e teorias sem qualquer respaldo científico”, desabafa o médico.

Além da gripe, o alerta se estende também à COVID-19, que continua circulando na cidade. “Muita gente acredita que a pandemia acabou, mas a doença ainda está ativa. Temos casos positivos de COVID sendo confirmados em Além Paraíba, inclusive em pacientes que não tomaram doses de reforço da vacina.”

A situação reflete um fenômeno nacional. O Brasil, que já foi referência mundial em campanhas de vacinação, tem enfrentado queda significativa na cobertura vacinal nos últimos anos. A desinformação tem desempenhado papel central nesse cenário, contribuindo para o ressurgimento de doenças antes controladas.

Diante desse quadro, o médico reforça a importância da vacinação e da informação de qualidade. “Estamos voltando a perder vidas por doenças evitáveis com vacina. É inadmissível. Precisamos retomar o espírito coletivo e confiar na ciência para proteger a saúde da população.”

A Secretaria Municipal de Saúde de Além Paraíba ainda não se pronunciou oficialmente sobre o alerta feito pelo profissional. Enquanto isso, o apelo dos especialistas é claro: vacinar-se é um ato de responsabilidade individual e social.