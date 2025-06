Escritoras além-paraibanas participam da Bienal do Livro nesta quarta-feira, 18

Três autoras de Além Paraíba (MG) marcarão presença na Bienal do Livro Rio 2025, levando à cena literária nacional suas obras repletas de lirismo, memória e reflexão. Wanda de Morais, Maristela Citrângulo e Sônia Monteiro estarão no estande da Editora Conejo, localizado na Rua Z, 04, do Pavilhão 4 – no Riocentro, no dia 18 de junho, quarta-feira, representando a editora independente Bem Cultural.

A Editora Bem Cultural, que se dedica à publicação de novos autores, ocupa nesta data o espaço da Conejo na Bienal, abrindo espaço para que vozes mineiras alcancem um público mais amplo.

A escritora Wanda de Morais apresenta o livro "A menina da folha de bananeira", um relato sensível que mistura lembrança e poesia ao narrar experiências da infância com forte apelo visual e afetivo. Já Maristela Citrângulo leva à Bienal sua obra "A infância como tema do poema", em que explora a infância por meio de versos densos e evocativos, que remetem à tradição literária brasileira ao mesmo tempo em que traçam caminhos próprios. A estreia de Sônia Monteiro pela Bem Cultural também será celebrada com o lançamento de "A máscara do tempo", uma obra que investiga o amadurecimento, as transformações da vida e o jogo entre aparências e essência.

A participação das autoras além-paraibanas reforça o compromisso da Editora Bem Cultural com a valorização da literatura produzida fora dos grandes centros editoriais, dando visibilidade à força criativa das escritoras do interior de Minas Gerais. O evento é uma oportunidade não apenas para leitores encontrarem novos autores, mas também para o reconhecimento da diversidade literária brasileira.

Avó e neto na Bienal

E a tradição literária da família já se renova: estreando também na Bienal, o jovem quadrinista João Carlos— neto de Wanda de Morais — lança seu primeiro livro: "Capitão Cosmo e a Batalha do Diamante Celestial". Com apenas 8 anos, o autor mirim (residente em Salvador/ Bahia) se inspira na nova onda dos livros para colorir, como os da série Bobbie Goods, misturando ilustração, narrativa e criatividade em uma aventura espacial lúdica e interativa. Sua participação promete encantar o público infantil e mostrar que a literatura pode florescer desde cedo.

A Bienal do Livro Rio 2025 acontece entre os dias 12 e 21 de junho no Riocentro, reunindo grandes nomes da literatura nacional e internacional. A presença das autoras além-paraibanas — e agora também de um novo talento mirim, ligado a Além Paraíba por laços familiares — é um orgulho para a cidade e uma celebração da literatura mineira contemporânea.