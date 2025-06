Saiba um pouco sobre a história do antigo Paço Municipal de Além Paraíba

A Prefeitura de Além Paraíba anunciou a restauração de um dos prédios mais históricos da cidade: o antigo Paço Municipal, localizado na Praça Coronel Breves, no bairro São José. O anúncio foi feito pelo prefeito Dr. Paulo Henrique, que destacou a importância de cuidar desse patrimônio com carinho e responsabilidade.

“Este prédio, no coração de São José, carrega parte da alma de Além Paraíba. Quem passa por aqui sente a força da nossa história. A madeira antiga, a cantaria portuguesa, as janelas coloniais… tudo fala do nosso passado. Agora chegou a hora de cuidar dele, como ele cuidou da cidade por tantos anos”, afirmou o prefeito. “Preservar a nossa história é construir o nosso futuro”, completou.

A casa já teve várias funções ao longo dos anos: foi residência de família tradicional, igreja, delegacia, hotel e, por muitos anos, abrigou a sede da Prefeitura e da Câmara Municipal de Além Paraíba.

Para entender melhor a origem do imóvel, a redação do Jornal Agora conversou com o professor e historiador Mauro Senra, que estuda há anos a história da cidade. Ele explicou que o prédio não pode ter sido construído em 1818, como muitos pensam.

“Em 1818 as terras ainda estavam sendo distribuídas para formação das fazendas de café. A família Breves, que foi uma das primeiras a ocupar a região, só chegou aqui por volta de 1841. Por isso, acreditamos que a casa foi construída a partir de 1860, quando a região começou a se desenvolver com as fazendas”, explicou Mauro.

Segundo o historiador, depois de servir como moradia, o imóvel se transformou no Hotel Roma, do italiano Affonso Visconti, irmão do famoso pintor Eliseu Visconti. Ambos vieram para o Brasil entre 1873 e 1875, com apoio da Baronesa de Guararema.

Com a emancipação de Além Paraíba, em 1882, a casa passou a ser a sede da primeira Prefeitura e da Câmara Municipal. “Foi instalada oficialmente no dia 22 de janeiro de 1882, tendo como primeiro presidente da Câmara o Coronel Joaquim Luiz de Souza Breves. Em 1883, o município se desligou de Mar de Espanha e passou a ser oficialmente São José de Além Paraíba”, contou Mauro.

O historiador também lembrou que a história local precisa ser valorizada e contada com mais cuidado. “Infelizmente, aprendemos de forma muito superficial nas escolas. Muita gente acha que tudo aconteceu logo depois da distribuição das sesmarias, mas a ocupação foi lenta e cheia de histórias importantes, como a do contrabandista Mão de Luva e a instalação do antigo Porto do Cunha.”

A Prefeitura informou que a restauração será feita com atenção especial aos detalhes originais, como o telhado, as esquadrias e as características coloniais da construção. O objetivo é preservar a identidade do prédio, devolvendo sua beleza e importância à população.

A obra deve começar em breve, após a finalização dos projetos e autorizações necessárias. A restauração do antigo Paço é mais um passo para valorizar a história de Além Paraíba e fortalecer o sentimento de orgulho entre os moradores.