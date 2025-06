PopCine celebra o Dia do Cinema Brasileiro com sessão especial

Em homenagem ao Dia do Cinema Brasileiro, comemorado em 19 de junho — data que remete às primeiras filmagens realizadas por Afonso Segreto em 1898 — o projeto PopCine – Circuito Popular de Cinema realiza sessão especial na sala de cinema do Museu de História e Ciências Naturais em Além Paraíba.

O ponto alto da programação será a exibição de um dos maiores sucessos de bilheteria da história do cinema nacional, assistido por mais de 13 milhões de brasileiros. Antes do longa-metragem, o público poderá conferir uma seleção de curtas-metragens brasileiros da 14ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, iniciativa promovida com apoio da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura.

Com o tema ‘Viver com dignidade é direito humano’, a mostra percorre o Brasil entre os meses de maio e junho, apresentando obras que abordam questões fundamentais como diversidade, justiça social e inclusão — temas que dialogam diretamente com a proposta do PopCine de levar a arte e o debate para além dos grandes centros. Por isso, o PopCine é um dos espaços que está exibindo os filmes.

A realização do PopCine – Circuito Popular de Cinema – ano VII, conta com o patrocínio do Grupo Energisa, apoio do Instituto Energisa e recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, reafirmando o valor das parcerias entre o setor privado e as políticas públicas para garantir o acesso democrático à cultura. A empresa já confirmou a renovação do patrocínio para a próxima etapa do projeto, prevista para começar em breve.

Coordenado pelo Museu desde 2016, o PopCine – Circuito Popular de Cinema já exibiu dezenas de filmes brasileiros em sessões de cinema sempre com entrada gratuita e, em muitas ocasiões, com a presença de intérprete de Libras, assegurando que pessoas surdas participem plenamente das atividades.

“Celebrar o Dia do Cinema Brasileiro exibindo um campeão de bilheteria ao lado de curtas comprometidos com os direitos humanos resume a essência do PopCine – Circuito Popular de Cinema: formar público, valorizar nossa produção e garantir que ninguém fique de fora”, afirma André Martins Borges, curador do projeto.

Mais do que apenas exibir filmes, o PopCine – Circuito Popular de Cinema cultiva o senso de pertencimento, valoriza os territórios e abre janelas para novas possibilidades. Ao transformar o cinema em ferramenta de inclusão e transformação social, o projeto reafirma que a cultura é um direito — e deve estar ao alcance de todos, sem exceções.

Com agenda confirmada até 2026, o PopCine – Circuito Popular de Cinema seguirá promovendo sessões gratuitas com filmes nacionais e estrangeiros, debates e ações inclusivas voltadas para crianças, jovens e adultos, tanto das áreas urbanas quanto rurais do entorno de Além Paraíba.

A programação completa pode ser acompanhada pelas redes sociais do Museu: @circuitopopcine e através do nosso WhatsApp (32) 98867-1382.