Vereador Criolo deixa a base do prefeito e agora faz parte da oposição ao governo

O Vereador Sérgio Roberto Paulino de Jesus (Criolo) deixou a base de apoio do Prefeito de Além Paraíba na Câmara Municipal. O Vereador está claramente em postura de oposição seja no plenário do Legislativo seja nas redes sociais. O Vereador está inclusive gravando vídeos onde mostra solicitação de reparos e outras ações necessárias que vem pedindo a Prefeitura e não sendo atendido.

Segundo apurou a reportagem do Jornal A Gazeta, o rompimento do Vereador com a administração municipal se deu em razão do Vereador ter discordado de posicionamentos votando contrariamente em proposições de interesse do atual Governo. Segundo um Vereador muito ligado ao atual Governo nos afirmou em condição de sigilo, o Vereador Criolo está sendo retaliado pelo Governo Municipal que inclusive exonerou funcionários de cargos de confiança que são próximos do Parlamentar.

O Vereador Criolo é muito firme em seus posicionamentos e votos e seu temperamento não é de aceitar votar todas as matérias sem análise apenas pelo desejo do mandatário. Foi exatamente com esta postura de independência que o Vereador agiu nos vários mandatos que teve na Câmara Municipal. Mesmo com a saída do Vereador Criolo da base de apoio, o atual Prefeito ainda tem a maioria na Câmara Municipal.