Morre aos 87 anos, o ex-prefeito de Cordeiro

Morreu, aos 87 anos, o doutor Joaquim Gerk Tavares, um dos nomes mais respeitados da história de Cordeiro, no interior do Rio de Janeiro. A notícia do falecimento do ex-prefeito e médico cirurgião nesta quarta-feira (18/6) causou profunda comoção entre moradores, lideranças políticas e profissionais da saúde da Região Serrana. A informação foi publicada originalmente pelo portal Serra News RJ.

Doutor Joaquim, como era carinhosamente chamado, dedicou décadas à medicina local, sendo uma referência no Hospital Antônio Castro, onde atuou com excelência e empatia no atendimento à população. Seu trabalho na área da saúde foi reconhecido não apenas pela competência técnica, mas também pela sensibilidade com que tratava cada paciente.

Além da medicina, Joaquim Gerk Tavares teve trajetória marcante na política. Ele comandou a Prefeitura de Cordeiro em dois períodos — de 1983 a 1988 e de 2005 a 2008 — e representou o município como deputado estadual entre 1991 e 1995. Durante a década de 1990, presidiu o Instituto Vital Brasil, consolidando-se como uma liderança comprometida com o desenvolvimento regional.

Ao longo de sua vida pública, doutor Joaquim conciliou ciência, gestão e humanidade. Sua partida encerra um ciclo de dedicação à cidade que o viu nascer e à qual ele devolveu tanto em forma de cuidado, obras e representatividade.

Ele deixa sua esposa, Virgínia do Espírito Santo Tavares, e três filhos — Eugênio, Augusto e Moacyr. A memória de sua contribuição permanecerá viva na história e nos corações dos cordeirenses.