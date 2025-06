Vereadora é morta a facadas em crime brutal

A vereadora Elisane Rodrigues dos Santos, de 49 anos, foi encontrada morta a facadas na manhã desta terça-feira (17), no interior do município de Formigueiro, no Rio Grande do Sul. Filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), Elisane era a única mulher a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal e cumpria seu primeiro mandato.



Segundo matéria publicada pelo Diário de Santa Maria, o corpo da vereadora foi localizado ao lado de seu carro, abandonado na estrada de Rincão dos Machado. De acordo com a Polícia Civil, Elisane apresentava ao menos dez perfurações, principalmente na região do pescoço. Nenhum pertence pessoal foi levado.



Ainda de acordo com a publicação, a polícia encontrou no local a bolsa da vítima contendo carteira, celular, dinheiro e cartões bancários. O caso está sendo investigado, e uma das linhas apuradas é a de feminicídio.



Antes de ingressar na política, Elisane atuava como técnica de enfermagem e era servidora pública do município. Também era defensora da causa quilombola e representava a maior comunidade remanescente de quilombo do estado do Rio Grande do Sul, localizada em Formigueiro.